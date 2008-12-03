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В Ростове осудили двух сотрудниц «Взаимного кредита», обманувших более 2 тыс. человек на 334 млн руб.

Сегодня, 18:30 |  ROSTOV.RU
В Ростове осудили двух сотрудниц «Взаимного кредита», обманувших более 2 тыс. человек на 334 млн руб.

В Ростове осудили двух сотрудниц «Взаимного кредита», обманувших более 2 тыс. человек почти на 334 млн руб.
- В период с 5 февраля 2002 по 22 января 2010 года с использованием своего служебного положения в составе организованной группы осужденные причинили материальный вред 2058 потерпевшим вкладчикам ПКВП «Взаимный кредит» на общую сумму 333 млн 979 тыс. руб., - рассказали в пресс-службе Кировского районного суда Ростова. – По решению суда, все осужденные приговорены к наказанию в виде реального лишения свободы.

Одной из мошенниц по совокупности назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы, а второй в виде 5 лет в исправительной колонии общего режима.

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