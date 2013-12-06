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В Ростове из-за возгорания в ресторане «Рис» эвакуировали посетителей и персонал

Сегодня, 13:59 |  ROSTOV.RU
В Ростове из-за возгорания в ресторане «Рис» эвакуировали посетителей и персонал

В Ростове из-за возгорания в ресторане «Рис» эвакуировали посетителей и персонал. Пожар произошел в помещении кафе, расположенном на улице Таганрогской 112/6.
- Сообщение о возгорании поступило 9 января на около 11.30, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - На кухне заведения загорелось масло во фритюрнице. Посетители и персонал был эвакуирован спасателями.

В результате происшествия никто не пострадал. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь в течение 15 минут.

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