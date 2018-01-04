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В составе «Ростова» появился новый полузащитник

В составе «Ростова» появился новый полузащитник
В составе «Ростова» появился новый полузащитник. 25-летний Валерий Чуперка из Молдавии подписал контракт с «желто-синими». Как рассказали в пресс-службе донского клуба, соглашение заключено на 2,5 года и подразумевает опцию продления на год.

Впервые в качестве футболиста Чуперка вышел в составе тираспольского «Шерифа», а на профессиональном уровне хавбек начал выступать в «Академии УТМ». С 2012-го по 2014 год полузащитник защищал цвета «Краснодара». На правах аренды Валерий играл за «Спартак-Нальчик» и «Енисей. С 2014 года футболист сменил три клуба - «Анжи», «Томь» и «Балтику».

В томской команде футболист забил решающий гол в стыковых матчах в ворота краснодарской «Кубани» в 2016 году. Его мяч позволил «Томи» выйти в Премьер-лигу.

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