В составе «Ростова» появился новый полузащитник



В составе «Ростова» появился новый полузащитник. 25-летний Валерий Чуперка из Молдавии подписал контракт с «желто-синими». Как рассказали в пресс-службе донского клуба, соглашение заключено на 2,5 года и подразумевает опцию продления на год.



Впервые в качестве футболиста Чуперка вышел в составе тираспольского «Шерифа», а на профессиональном уровне хавбек начал выступать в «Академии УТМ». С 2012-го по 2014 год полузащитник защищал цвета «Краснодара». На правах аренды Валерий играл за «Спартак-Нальчик» и «Енисей. С 2014 года футболист сменил три клуба - «Анжи», «Томь» и «Балтику».



В томской команде футболист забил решающий гол в стыковых матчах в ворота краснодарской «Кубани» в 2016 году. Его мяч позволил «Томи» выйти в Премьер-лигу.