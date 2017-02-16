Третий гол в ворота «Спарты» в первом тайме забил «Ростов»





Футбольный клуб «Ростов» забил третий гол в матче с пражской «Спартой». В конце первого тайма донской клуб ведёт со счётом 3:0.



Ростовчане громят гостей! На 38 минуте Тимофей Калачев прошел по правому флангу и навесил на дальнюю штангу. Дмитрий Полоз сильно пробил головой в упор. 2:0 в пользу «Ростова». Буквально через две минуты Полоз, воспользовавшись растерянностью защитников, дошел до ворот и пробил в дальний угол, однако защитник выбил мяч, но Нобоа подобрал его и сильнейшим ударом отправил мяч в сетку.



Так, ростовчане завершили первый тайм с счётом 3:0ю Команды ушли на перерыв.



Напомним, матч ФК «Ростов» со «Спартой» проходит на стадионе «Олимп-2» в донской столице. Игра началась в 21.00 по московскому времени.