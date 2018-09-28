Ростовский борец занял третье место на международном турнире в Сербии



Ростовский борец занял третье место на международном турнире в Сербии. 29 сентября в Белграде завершились соревнования по греко-римской борьбе.



32-летний Александр Чехиркин из донской столицы выступал в весовой категории до 77 килограммов. В поединке за бронзовую медаль он встречался с финским спортсменом Теро Хальмесмаки. Ростовский борец уверенно победил своего оппонента со счетом 3:1, заняв третье место на турнире.



Отметим, сборная России по греко-римской борьбе выиграла на соревнованиях 14 медалей: девять золотых, четыре серебряных и одну бронзовую.



Александр Чехиркин – трехкратный чемпион России по греко-римской борьбе. Кроме того, трижды ростовчанин выигрывал серебро на всероссийских соревнованиях и три раза – бронзу.