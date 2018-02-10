«Ростов-Дон» и «Бухарест» сыграли вничью



Донские гандболистки в рамках третьего тура основного этапа Лиги чемпионов ЕГФ взяли одно очко в матче с «Бухарестом» - 22:22.



Румынский клуб «Бухарест» - один из наиболее неудобных соперников для ростовского клуба. С ним «желто-черные» играли в Лиге чемпионов четыре раза и не одержали ни одной победы. Только лишь на турнире Vardar Trophy перед началом сезона 2017/2018, когда подопечные Фредерика Бужана выиграли трофей, ростовчанкам удалось обыграть «Бухарест».



Почти весь матч на площадке кипела ожесточенная борьба. Ни одному из соперников не удавалось добиться внушительного преимущества. Стартовый отрезок остался за румынками. В какой-то момент они оторвались на два гола – 6:4. Далее чемпионки России смогли не только сравнять счет, но и добиться перевеса в три гола – 8:11. К концу первой части поединка «Бухарест» сократил свое отставание до минимума – 11:12.



Второй тайм проходил в такой же яростной борьбе. Россиянки большую часть времени вели в счете. Перевес достигал трех голов (13:16, 15:18), однако к концу матча румынки перехватили инициативу, сравняли счет и даже были близки к победе. На последних минутах «Ростов-Дон» усилиями Катарины Булатович счет сравнял и выстоял благодаря сейву Анны Седойкиной. Итог – боевая ничья, 22:22.



В других матчах третьего тура действующий чемпион Европы - венгерский «Дьер» - одолел в словенской Любляне местный «Крим» - 32:25, а датчанки - «Мидтьюлланд» и «Нюкебинг» - разделили очки – 21:21. Турнирная таблица группы 1 выглядит теперь так: «Бухарест» - 11 очков, «Дьер» - 10, «Ростов-Дон» - 9, «Нюкебинг» - 5, «Крим» - 4, «Мидтьюлланд» - 3.



Очередной еврокубковый матч подопечные Фредерика Бужана сыграют 24 февраля. В этот день ростовчанки примут дома «Нюкебинг».



В чемпионате России же «Ростов-Дон» к тому времени проведет три игры: 14 февраля - в Краснодаре с «Кубанью», 16 февраля - в Майкопе с «АГУ-АдыИФ» и 20 февраля – в Ростове-на-Дону с тольяттинской «Ладой».