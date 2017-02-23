Павел Могилевец перешел в «Ростов»





«Ростов» в последний день трансферного окна пополнился полузащитником Павлом Могилевцем.



Прошлый сезон игрок провел как раз в составе желто-синих (26 матчей, гол и голевая передача). Вместе с командой он завоевал серебряные медали Премьер-Лиги.



В сезоне 2016/2017 петербургский «Зенит» не стал продлевать аренду и оставил футболиста себе. В состав основной команды Могилевец пробиться не сумел, сыграв лишь 2 матча за основу и несколько за «Зенит-2» (ФНЛ).



На счету 24-летнего полузащитника также 3 матча за основную национальную сборную России.



Соглашение с «Ростовом» заключено до конца 2019 года.