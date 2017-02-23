Авторизация

Регистрация
  • USD 0.00
  • EUR 0.00
  • Погода в г. +2
Новости

Спорт

0

Павел Могилевец перешел в «Ростов»

Павел Могилевец перешел в «Ростов»

«Ростов» в последний день трансферного окна пополнился полузащитником Павлом Могилевцем.

Прошлый сезон игрок провел как раз в составе желто-синих (26 матчей, гол и голевая передача). Вместе с командой он завоевал серебряные медали Премьер-Лиги.

В сезоне 2016/2017 петербургский «Зенит» не стал продлевать аренду и оставил футболиста себе. В состав основной команды Могилевец пробиться не сумел, сыграв лишь 2 матча за основу и несколько за «Зенит-2» (ФНЛ).

На счету 24-летнего полузащитника также 3 матча за основную национальную сборную России.

Соглашение с «Ростовом» заключено до конца 2019 года.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!