На ростовском чемпионате по мас-рестлингу студентка состязалась на равных с парнями





На ростовском чемпионате по мас-рестлингу 20-летняя студентка ЮФУ состязалась на равных с парнями. Ксения Юдина оказалась единственной девушкой-участницей прошедших 26 марта соревнований по совсем не женскому виду спорта.



Ксения победила одного из трех своих соперников в весовой категории до 70 килограмм. Но и с остальными двумя она сразилась достойно. Никаких поблажек единственной представительнице слабого пола не дали. Ссадины, кровоточащие мозоли, боль в руках - все это хрупкая девушка испытала на себе. По словам организатора Юрия Ларионова, не каждый мужчина может вынести такую нагрузку. Всего в соревнованиях участвовали 29 человек в трех весовых категориях.

- Я знала, на что шла, и мне совсем не важно, с кем соревноваться - с мальчиками или девочками,- поделилась с Rostov.ru Ксения. - А вот моим соперникам было психологически тяжело. Вообще, я с детства хотела заниматься борьбой и силовыми видами спорта, но меня не отпускали родители. Поэтому мне пришлось ждать своего 18-летия. Сейчас у меня уже есть первый взрослый разряд по спорт-лифтингу. Но мне захотелось чего-то более динамичного, поэтому я увлеклась боями без правил.







В турнире по мас-рестлингу участвовали студенты крупнейших вузов донской столицы: ЮФУ, ДГТУ, РГУПС и других. Специальных секций на Дону пока нет, поэтому на соревнования пришли те, для кого мас-рестлинг - не главная дисциплина. Кто-то занимается тяжелой атлетикой, кто-то, как Ксения, спорт-лифтингом и борьбой.



При этом участникам пришлось поработать не только мускулами, но и головой: в промежутках между схватками организаторы провели викторину по географии, истории и роли казачества в освоении Якутии.



В личном первенстве в весовой категории до 70 кг победил Александр Покусаев (РостГМУ), второе место занял Абакар Абакаров (РостГМУ), третье - Тагир Таджибов (ЮФУ). В весовой категории до 80 кг выиграл Олег Пен (РостГМУ), на втором месте - Иван Туголуков (ЮФУ), на третьем Алексей Герман (ЮФУ). В весовой категории до 90 кг победителем стал Мурат Кибаров (ДГТУ), на втором месте Антон Соляник (ДГТУ), на третьем - Алексей Чумаков (ЮФУ). В весовой категории свыше 96 кг победу одержал Сергей Дворядкин (ЮФУ), вторым стал Рустам Шихахмедов (РостГМУ), третьим - Владислав Романов (РостГМУ).







В командном зачёте первой стала сборная РостГМУ, второе место заняла команда ЮФУ, третье - ДГТУ.

Как ранее писал Rostov.ru, по одной из версий, масс-рестлинг казаки привезли в Якутию 300 лет назад. И вот, спустя столько времени, мас-рестлинг снова вернулся на родину.



