Мас-рестлинг вернулся на родину спустя 300 лет и набирает популярность в Ростове





Мас-рестлинг вернулся на родину спустя более чем 300 лет и набирает популярность в донской столице.



В Ростовской области пройдут соревнования по мас-рестлингу. Мас-рестлинг- это национальный вид спорта в Якутии. Он входит в программу Спартакиады народов Севера и является там очень популярной дисциплиной.

- Этот вид спорта относительно новый и экзотический для нашего региона,- рассказал Rostov.ru организатор и главный судья соревнований по мас-рестлингу Юрий Ларионов. - Но, как говорится, все новое - это хорошо забытое старое. Мас-рестлинг в Якутию привезли донские казаки еще 300 лет назад, и назывался он тогда «перетягивание репы». В 17 веке наши земляки осваивали нижнее и среднее течение реки Лены. В период долгих зимних стоянок казаки устраивали разные состязания, чтобы не заскучать и показать молодецкую удаль. В это время они и познакомили якутов с этим видом единоборства.



Как правило, участниками соревнований по мас-рестлингу становятся спортсмены, занимающиеся тяжёлой атлетикой, так как специальных секций на Дону пока нет.



Состязания по мас-рестлингу пройдут в Ростове-на-Дону во второй раз. В прошлом году помериться силами пришли 45 спортсменов, и девушек среди них не было. В этом году ожидают более 60 участников. Будет пять весовых категорий для мужчин и четыре - для женщин.

В состязаниях примут участие спортсмены 18-25 лет, учащиеся ЮФУ, ДГТУ, Ростовского медицинского университета, а также филиалов в Азове, Таганроге и Шахтах.

- Многие спортсмены старше 25 лет тоже хотели поучаствовать, но, к сожалению, организовать соревнования для них пока нет возможности,- сказал Юрий Ларионов.- Но, если в городской федерации спорта поддержат нашу инициативу, то соревнования проведут и среди спортсменов старше 25 лет.



Победителям вручат медали, кубки и памятные призы от Зональной библиотеки.



Соревнования будут проходить 26 марта в спортивном зале ЮФУ, расположенном по адресу ул. Большая Садовая 33. Начало регистрации спортсменов в 10.00.





