Игроки «Ростова» провели матч за сборную России





Российские игроки уступили в товарищеском матче национальной команде Кот-д’Ивуара – 0:2.



В расположение российской сборной Станислав Черчесов вызвал сразу четверых ростовчан: Александр Ерохин, Дмитрий Полоз, Федор Кудряшов и Александр Бухаров. В случае с последним вызов в сборную стал особенно радостным ввиду 8-летнего отсутствия игрока в главной команде стране. Игра, однако, не задалась. Не получалось практически ничего.



В начале матча россияне почти в три раза больше владели мячом. Но многочисленные атаки, как правило, заканчивались потерей либо неподготовленным ударом в сторону ворот. Африканцы же, перетерпев стартовый натиск хозяев, стали угрожать воротам Игоря Акинфеева. Первый же по-настоящему опасный момент закончился голом. Жонатан Коджиа («Астон Вилла») в атаке принял длинную передачу со своей половины поля, обвел Илью Кутепова («Спартак» Москва) и забил гол-красавец в дальнюю «девятку» ворот российской команды – 0:1. В концовке тайма ивуарийцы могли удвоить преимущество. Вилфрид Заа обыграл троих игроков сборной России и отдал на правый фланг Жованни-Ги Сио, но тот промахнулся. В этом эпизоде россиянам откровенно повезло.



Во второй половине встречи у России все так же ничего не получалось. Опасности у ворот Кот-д’Ивуара практически не было. Команда хозяев часто использовала навесы. Комбинационная игра не клеилась. На 70-й минуте Уилфрид Заа («Кристал Пэлас») обыграл нескольких россиян, вышел один на один с Акинфеевым и поразил ближний верхний угол ворот – 0:2. Настоящий шедевр. Сборная России в оставшееся время почти не создала ничего впереди. Действительно опасных моментов почти не было. В итоге подопечные Черчесова терпят чувствительное поражение 0:2.



28 марта в Сочи национальной сборная России сыграет еще один товарищеский матч. Соперник – команда Бельгии.



Россия – Кот-д’Ивуар – 0:2 (0:1).



Голы: Коджиа 30, Заа 70.