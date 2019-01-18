ХК «Ростов» всухую обыграл «Юниор»



ХК «Ростов» продолжает возглавлять турнирную таблицу Первенства ВХЛ. На сей раз предстояло на своем льду сыграть с командой, которая занимает только лишь седьмое место. Фаворитом, разумеется, была команда хозяев, но гости дали серьезный бой более опытному сопернику.



Игровое преимущество в начале матча было у «кондоров». «Красно-белые» чаще угрожали воротам противника и уже в дебюте создали несколько возможностей для взятия ворот. Какое-то время защита гостей сдерживала натиск южан, однако в середине периода счет все-таки был открыт. Небыстрая контратака закончилась точным броском защитника Максима Блинова с острого угла – 1:0. Передачи у Алексея Прохорова и Андрея Леонова. Было еще несколько моментов, но гости выстояли.



Во втором периоде «Юниору» удалось игру выровнять. По ходу игрового отрезка ХК «Ростов» был вынужден обороняться более минуты при игре 3 на 5. Отстоять ворота удалось, но забить еще – нет. В целом подопечные Григория Пантелеева выглядели чуть сильнее соперника, при этом развить успех пока не получалось.



Третий период стал решающим. В его середине ростовчане забили второй гол, который по такой вязкой и медленной игре был почти гарантией победы. После передач Артема Шулева и Павла Щербакова шайбу забросил ветеран команды Василий Мякинин, 2:0. В конце игры дончане едва не забили еще – гостей спасла штанга. В итоге ХК «Ростов» одержал еще одну победу, на этот раз скромную, всего 2:0.



У ХК «Ростов» в активе - 71 очко и первое место. Повторная встреча состоится 22 января.



В других матчах игрового дня «Чебоксары» обыграли дома «Челны» - 5:2, саранская «Мордовия» разгромила на своем льду барнаульский «Алтай» - 8:2, а «Красноярские Рыси» на выезде одолели орский «Южный Урал» - 3:0.