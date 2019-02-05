ХК «Ростов» обыграл на чужом льду «Кристалл»



Ростовские хоккеисты со счетом 2:1 переиграли саратовский «Кристалл».



В прошлом туре ростовчане оформили победу в регулярном чемпионате ВХЛ-Б, потому оставшиеся до плей-офф матчи можно рассматривать как тренировочные. У «Кристалла» же другая ситуация – саратовчане вполне могут опуститься с четвертого на пятое место и потерять преимущество своего льда перед четвертьфиналом. Потому волжанам очки были нужны как воздух.



В первом периоде и те, и другие осторожничали, предпочитая больше внимания уделить обороне собственных ворот. Хозяева льда смотрелись чуть-чуть получше – они чаще угрожали воротам «кондоров», а самые опасные моменты были созданы и вовсе при игре в меньшинстве. Так или иначе, но счет так и не был открыт.



Во втором периоде саратовчане сначала выстояли при игре 3 на 5, а потом сумели провести молниеносную атаку, которую после передачи Павла Антипова точным кистевым броском завершил Никита Тимошин – 1:0. Команда гостей пошла в атаку большими силами. После нескольких острых моментов подшефным Григория Пантелеева удалось-таки сравнять счет. С передач Александра Гиберта и Егора Кулакова гол в большинстве забил Алексей Царев, 1:1.



Третья часть игры чем-то была похожей на первую. Тоже мало моментов, тоже вязкая игра с обилием силовой борьбы, но разница в том, что «красно-белые» смогли реализовать один из редких голевых моментов. Отличилось то же первое звено. На сей раз в роли ассистентов выступили Василий Мякинин и Алексей Царев, а решающий щелчок у Егора Кулакова – 1:2. Времени было еще много. Саратовчане бились до конца, но южане отстояли свои ворота и добыли непростые два очка.



Повторная игра пройдет в Балакове 8 февраля. Ближайшие домашние для ХК «Ростов» игры состоятся в донской столице 13 и 14 февраля. В эти дни ростовчане сразятся с «Чебоксарами».