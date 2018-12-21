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ХК «Ростов» в ответном матче выиграл у «Челнов»

ХК «Ростов» в ответном матче выиграл у «Челнов»
ХК «Ростов» в ответном матче выиграл у «Челнов». Встреча первенства ВХЛ прошла 23 декабря в донской столице. «Кондоры» принимали на своем льду спортсменов из Набережных Челнов.

В первой 20-минутке преимуществом завладели гости. На 12-й минуте игрок оборонительной линии «Челнов» Георгий Тукаев удачно бросил по воротам хозяев и вывел свою команду вперед.

В начале второго периода «Челны» удвоили свое преимущество. Гол забил защитник Ришат Ашрапов. Затем донские хоккеисты собрались. «Кондоры» сравняли счет, забросив две шайбы за две минуты. Голами отметились защитник Артем Шулев и нападающий Александр Коробов. Под конец тайма ростовчане вышли вперед. Шайбу на свой счет записал защитник Никита Рогов.

В последнем тайме команды обменялись забитыми голами. На шайбу форварда хозяев Алексея Прохорова удачным броском ответил Ашрапов. В итоге матч закончился со счетом 4:3.

После 30 игр в первенстве ВХЛ ростовчане с 58 очками занимают первое место. Следующий матч «кондоры» проведут 26 декабря. В Ростове донской клуб встретится с «Чебоксарами».

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