ХК «Ростов» уступил в полуфинале ВХЛ-Б



Донские хоккеисты проиграли шестой матч серии «Чебоксарам» - 1:2 - и не смогли пробиться в финал турнира.



«Чебоксары» в этом сезоне для ХК «Ростов» являются самым неудобным соперником. Еще по ходу регулярного чемпионата в матчах с «богатырями» у подопечных Григория Пантелеева возникали немалые сложности. Случилось так и теперь.



Стартовый отрезок острее провели хозяева площадки. На 3-й минуте Антон Горбенко вышел один на один с Сергеем Гореловым и открыл счет – 1:0. После забитого гола «Чебоксары» на какое-то время стали играть более осторожно и прагматично. ХК «Ростов» же много владел инициативой, но в заброшенные шайбы это не переросло, хотя опасные моменты были.



Второй период начался с того, что южане все-таки сравняли счет. Андрей Мартынов получил пас Евгения Шевчука у борта, немного сместился к центру и неотразимо пробил – 1:1, Денис Мотошин бессилен. Казалось, что шайба придаст ростовчанам силы для того, чтобы переломить ход неудачно складывающегося матча, однако через пару минут «Чебоксары» провели результативную контратаку. Антон Горбенко убежал к воротам ХК «Ростов», отдал Владиславу Волкову, а тот без особых усилий вновь вывел свою команду вперед – 2:1. Далее команды сбавили темп. Было видно, что коллективы берегут силы на третий период.



Заключительный отрезок игры прошел под диктовку хоккеистов из столицы Чувашии. Дончане не смогли навязать борьбу. «Чебоксары» много владели шайбой, и только чудо позволило гостям не пропустить еще. Итог – поражение ХК «Ростов» в матче (1:2) и в серии (2:4).



В другом полуфинале еще нужно сыграть седьмой матч. ХК «Тамбов» в овертайме сломил сопротивление саранской «Мордовии» (5:4) и сравнял счет в серии (3:3). Победитель этой пары сыграет с «Чебоксарами» в финале, а проигравший – с ХК «Ростов» за третье место. Первый матч утешительного финала ростовчане проведут на выезде 12 апреля, а второй – 15-го числа дома.