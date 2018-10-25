ХК «Ростов» одержал уверенную победу над «Кристаллом»



ХК «Ростов» одержал уверенную победу над саратовской командой «Кристалл». Игра состоялась 27 октября в Ростове-на-Дону.



Преимущество оказалось на стороне ростовчан в самом начале матча. На четвертой минуте «Ростов» открыл счет. После этого «Кристаллу» удалось забить гол. Во втором же тайме донские хоккеисты забросили в ворота саратовской команды сразу три шайбы. «Кристаллу» так и не удалось отыграться. В последнем периоде ростовчане забили еще одну шайбу.



В результате счет составил 5:1 в пользу ростовчан. Следующая встреча между командами запланирована на 31 октября.