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ХК «Ростов» одержал уверенную победу над «Кристаллом»

ХК «Ростов» одержал уверенную победу над «Кристаллом»
ХК «Ростов» одержал уверенную победу над саратовской командой «Кристалл». Игра состоялась 27 октября в Ростове-на-Дону.

Преимущество оказалось на стороне ростовчан в самом начале матча. На четвертой минуте «Ростов» открыл счет. После этого «Кристаллу» удалось забить гол. Во втором же тайме донские хоккеисты забросили в ворота саратовской команды сразу три шайбы. «Кристаллу» так и не удалось отыграться. В последнем периоде ростовчане забили еще одну шайбу.

В результате счет составил 5:1 в пользу ростовчан. Следующая встреча между командами запланирована на 31 октября.

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