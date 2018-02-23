ХК «Ростов» обыграл тагильский «Юниор-Спутник» второй раз



В первой игре все решилось только в самом конце. Тот матч ХК «Ростов» сыграл с большим трудом, что удивительно, если учитывать, что «Юниор-Спутник» расположился на последнем месте в турнирной таблице Первенства ВХЛ.



С первых же минут стало ясно, что гости собираются взять реванш. «Бобры», как и в первом матче, повели в счете. На 6-й минуте гости смогли затолкать шайбу в ворота ростовчан на отложенном штрафе – 0:1. «Кондоры» большими силами пошли в атаку, однако катастрофически не везло в завершении атак. В результате на первый перерыв коллективы так и ушли при минимальном преимуществе команды гостей.



Во второй половине игры большую часть времени шла такая же игра – «красно-белые» много атаковали, а «Юниор-Спутник» искал свой шанс в контратаках. На 36-й минуте ХК «Ростов» наконец-то счет сравнял. Ошибку обороны тагильчан подкараулил Андрей Мартынов, который получил пас Евгения Шевчука, вышел один на один и сполна использовал шанс – 1:1. А через несколько минут подопечные Григория Пантелеева вышли вперед. Андрей Мартынов бросил из-под защитника, и шайба, срикошетив от штанги, зашла в нижний угол – 2:1.



В третьем периоде команды играли крайне осмотрительно. В концовке «бобры» устроили ожесточенный штурм ворот ростовчан, нанесли несколько опасных бросков, однако спасти матч не сумели. Итог – вторая победа ХК «Ростов», трудная, но справедливая.



Ростовчане набирают 100 баллов и располагаются на втором месте в турнирной таблице ВХЛ-Б. В параллельных матчах «Челны» в овертайме обыграли курганский «Юниор» - 2:1, «Чебоксары» уверенно переиграли барнаульский «Алтай» - 6:2, а «Тамбов» одолел саранскую «Мордовию» - 4:2.



В последнем матче регулярного чемпионата ХК «Ростов» имеет шанс выйти на первое место. Для этого 3 и 4 марта нужно дважды обыграть «Алтай» на выезде.