ГК «Ростов-Дон» переиграл «Бухарест» на своей площадке



В заключительном матче основного этапа Лиги чемпионов ЕГФ ростовчанки обыграли румынский «Бухарест» - 25:24.



С клубом из столицы Румынии «Ростов-Дон» в последние годы играет с завидным постоянством и в большинстве случаев проигрывает. Лишь один раз удалось победить, да и то на предсезонном товарищеском турнире в Vardar Trophy. В этом сезоне подопечные Фредерика Бужана на выезде смогли добиться ничьей (22:22), и вот наконец-то победа.



Донские гандболистки начали очень резво и повели в счете - 3:0, но вскоре румынский коллектив в игру вернулся и инициативу перехватил. Во второй части первого тайма «Бухарест» смотрелся намного сильнее. На перерыв команды ушли при счете 12:9 в пользу гостей.



Во втором тайме «Ростов-Дон» сначала сократил свое отставание до минимума. В середине тайма счет несколько раз был равным – 17:17, 19:19, 21:21. В последние пять минут матча чуть более свежее играли «желто-черные». В результате в какой-то момент они вели в счете в два гола (значительное преимущество по такому матчу). Финальная сирена зафиксировала выигрыш чемпиона России с минимальным перевесом – 25:24.



Лучшими бомбардирами игры стали игроки «Бухареста» Кристина Неану (шесть голов) и Майда Мехмедович (пять точных бросков). У «Ростов-Дона» лучшими стали Юлия Манагарова и Сираба Дембеле – по четыре попадания.



Теперь в активе «Ростов-Дона» - 15 баллов, которые позволяют ему переместиться на первое место в группе 1. На одно очко меньше у венгерского «Дьера», но он еще свой матч не провел. Занятое место напрямую влияет на посев в четвертьфинале. Игры ¼ финала пройдут 6-8 и 13-15 апреля (точные даты пока не известны).



Совсем скоро начинается плей-офф чемпионата России, где на стадии ¼ финала действующий чемпион страны стартует серией до двух побед против «Ставрополья-СКФУ». Первая игра состоится в Буденновске 30 марта, вторая и (если нужно будет) третья – в донской столице 3 и 4 апреля.