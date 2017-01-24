Генеральный директор ФК «Ростов» покинул свою должность





Генеральный директор футбольного клуба «Ростов» 59-летний Владимир Крупин покинул свой пост. Об этом 24 января сообщила пресс-служба команды. Причины такого решения пока не уточняются.



Исполняющим обязанности генерального директора клуба назначен Роман Ткаченко, который до этого занимал должность начальника билетного отдела.



До того, как он возглавил клуб «желто-синих», Владимир Крупин занимал должность генерального директора ОАО «Донэнерго», а с 2008 по 2011 был начальником управления по автоматизации ОАО «Газпром» ООО «Газпромтранс Москва».



Кроме того, Крупин является депутатом V созыва Законодательного собрания Ростовской области.