ФК «Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом» из Болгарии

Ростовчане упустили победу в самом конце. Итог – ничья 2:2.







ФК «Локомотив» из города Пловдив можно отнести к середнякам чемпионата Болгарии. В прошлом сезоне «железнодорожники» заняли только 7-ое место из 10 клубов. Ввиду этого «Ростов» был явным фаворитом предстоящего товарищеского матча.



Первые минуты команды играли осторожно и больше преуспели в разрушении, а не в созидании. Ближе к середине тайма ростовчане нащупали свою игру. На 29-й минуте счет был открыт. Дмитрий Полоз подал на Андрея Препелицэ, и румынский полузащитник неотразимо пробил – 1:0. Были моменту еще, но забить не получалось.



На 55-й минуте «Ростов» упрочил свое преимущество. Денис Терентьев совершил красивый проход по флангу и прострелил точно на Дмитрия Полоза. Седьмой номер дончан не оставил вратарю «Локомотива» ни единого шанса – 2:0. Желто-синие после этого сбавили обороты, и болгары инициативу перехватили. На 75-й минуте после подачи с углового защитники россиян откровенно «зевнули» и позволили игроку «железнодорожников» отквитать один мяч. На последних минутах болгарские футболисты и вовсе ушли от поражения, заработав и реализовав пенальти. Итог – обидная ничья, упущенная победа.



6 февраля «Ростов» сыграет с норвежским «Тромсе».



«Ростов» — «Локомотив» (Пловдив) – 2:2 (1:0)



Голы «Ростова»: Препелицэ, 29 – 1:0, Полоз, 55 – 2:0



Состав «Ростова»: Медведев, Мевля (Игрок на просмотре №1), Навас, Гранат (Игрок на просмотре №2, 83), Кудряшов (Калачев, 46), Терентьев, Препелицэ, Нобоа, Ерохин, Бухаров (Ярошенко, 71), Полоз (Вебер, 71)