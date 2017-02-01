ФК «Ростов» переиграл словацкую «Жилину»

Ростовчане взяли верх со счетом 3:1.







Второй спарринг в ходе сбора в Белеке (Турция) дончане проводили против словацкого клуба «Жилина». Команда базируется в одноименном городе. В прошлом сезоне желто-зеленые заняли четвертое место в высшем дивизионе чемпионата своей страны. За всю историю «Жилина» восемь раз становилась чемпионом, один раз – обладателем Кубка и четыре раза – Суперкубка страны. В первой части текущего сезона «Жилина» уверенно лидирует в чемпионате.



Начало матча прошло с большим преимуществом «Ростова». Счет был открыт уже на 6-й минуте. На подачу Тимофея Калачева с фланга откликнулся Дмитрий Полоз, который пяткой по высокой дуге переправил мяч в сетку ворот Алеша Мандуса – 1:0. После забитого мяча желто-синие продолжили доминировать, а у словацких спортсменов мало что получалось как в защите, так и в атаке. На 30-й минуте Кристиан Нобоа пробил низом издали. Голкипер с трудом мяч отразил, но Александр Бухаров расторопнее своих опекунов сыграли на добивании – 2:0. Через три минуты Бухаров уже оформил дубль. Владимир Гранат навесил с углового, а 11-й номер россиян неотразимо пробил головой – 3:0. До перерыва «Жилина» так и не опомнилась.



Какое-то время это продолжалась и во втором тайме. Наконец, на 61-й минуте тренерский штаб россиян провел восемь замен, и это сказалось на рисунке игры. «Жилина» перехватила инициативу и сумела размочить счет. На 67-й минуте словаки провели быструю контратаку. После прохода по правому флангу и передачи во вратарскую площадь «Ростова» Михал Шкварка с близкого расстояния поразил ворота Никиты Медведева – 3:1. Далее игра успокоилась, и забитых мячей больше не было. «Ростов» одерживает первую победу на втором сборе.



3 февраля желто-синие сыграют спарринг с «Локомотивом» (Пловдив, Болгария), в 6-го – с «Тромсе» (Норвегия).



Второй сбор. Контрольный матч.



«Ростов» — «Жилина» (Словакия) – 3:1 (3:0)



Голы «Ростова»: Полоз, 6 – 1:0, Бухаров, 30 – 2:0, Бухаров, 33 – 3:0



Состав «Ростова»:



Медведев, Мевля (Христис, 61), Навас (Скопинцев, 61), Гранат (Игрок на просмотре №1, 61), Калачев (Игрок на просмотре №2, 61), Терентьев, Препелицэ (Нандиньо, 61), Нобоа (Григорьев, 61), Байрамян (Ерохин, 46), Бухаров (Девич, 61), Полоз (Азмун, 61, Ярошенко, 76)



31 января. Белек. +8 градусов.