ФК «Ростов» и «Зенит» сыграли вничью



Ростовские футболисты разделили очки с одним из лидеров РФПЛ - «Зенитом» - 0:0.



Команда гостей рассматривалась как безусловный фаворит в этом противостоянии. Хотя и ожидалось, что петербуржцы будут не в лучшей своей форме. Всего три дня назад «Зенит» провел матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Лейпцига» и уступил - 1:2. Матч показал, что «Ростову» вполне по силам играть на равных даже с таким грозным соперником.



Уже в дебюте встречи после скидки Бьорна Сигурдарсона один на один выскочил Алексей Ионов, но он в ближнем бою не смог переиграть Юрия Лодыгина. Затем травму получил защитник гостей Эмануэль Маммана, после чего несколько минут «желто-синие» играли в большинстве. В середине тайма «Зенит» удачно разыграл штрафной. После навеса Антон Заболотный выиграл верховую борьбу, но, к счастью для ростовчан, мяч угодил лишь в перекладину. Чуть позже Алексей Ионов вновь опередил центральных защитников гостей и выскочил один на один, однако и на этот раз не повезло – нанести акцентированный удар не получилось. В концовке тайма Сергей Паршивлюк со штрафной едва не открыл счет – Лодыгин перевел игровой снаряд на угловой.



Во второй части встречи острых моментов было поменьше. На 48-й минуте гости отметились опасным ударом Магомеда Оздоева – выше створа ворот Сергея Песьякова. На 63-й минуте арбитр матча не дал в пользу «Ростова» очевидный пенальти. Миха Мевля в борьбе с Тимофеем Калачевым наступил ему на ногу, однако свисток промолчал. В концовке активнее смотрелись игроки «Ростова». Итог – трудная ничья, хотя дончане были ближе к победе.



Теперь в активе «желто-синих» - 26 баллов. Столько же - у «Ахмата» (Грозный), с которым ростовчане делят 9-е место в турнирной таблице РФПЛ. Следующую игру подопечные Валерия Карпина проведут на выезде против тульского «Арсенала» 17 марта, а потом после небольшого перерыва предстоит сыграть последний домашний матч на стадионе «Олимп-2». Ориентировочно это произойдет 1 апреля, когда ростовчане будут принимать ЦСКА (Москва).



Фото: Денис Демков.