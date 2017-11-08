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Бывший капитан «Ростова» вошёл в тренерских штаб Леонида Кучука

Бывший капитан «Ростова» вошёл в тренерских штаб Леонида Кучука
Бывший капитан ФК «Ростов» Роман Адамов вошёл в тренерский штаб Леонида Кучука. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба 10 ноября.

В обязанности нового сотрудника тренерской команды входит участие в учебно-тренировочном процессе, а также координация взаимодействия основной и молодежной команд, а также молодежки и детской школы.
- Перед переходом на новую работу у меня был разговор с Леонидом Станиславовичем. Я понимаю его требования и задачи, которые поставлены передо мной руководством клуба, поэтому с уверенностью согласился на предложение, - отметил Роман Адамов. - Надеюсь, что буду приносить «Ростову» пользу.

Роман Адамов играл за «Ростов» с 2001 по 2004 год и с 2010 по 2012. На чемпионате Европы 2008 года в составе сборной России стал бронзовым призёром.

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