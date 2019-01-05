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Аяз Гулиев покинул ФК «Ростов»

Аяз Гулиев покинул ФК «Ростов»
Футболист Аяз Гулиев покинул донской клуб. Об этом сообщила пресс-служба ФК «Ростов».

Известно, что спортсмен подписал контракт со «Спартаком» и уже отправился с ними на сборы в ОАЭ.

Гулиев – воспитанник «Спартака». Ранее он играл в аренде за «Анжи» и «Ростов», затем ростовчане выкупили футболиста.

Аяз - воспитанник московского «Спартака». Заниматься футболом начал в пять лет в «ДЮСШ Спартак-2», а через год перешёл в «Спартак» в группу шестилетних футболистов. В 2013 году дебютировал в дублирующем составе «Спартака», провёл 38 матчей и забил 5 голов.

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