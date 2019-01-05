Аяз Гулиев покинул ФК «Ростов»



Футболист Аяз Гулиев покинул донской клуб. Об этом сообщила пресс-служба ФК «Ростов».



Известно, что спортсмен подписал контракт со «Спартаком» и уже отправился с ними на сборы в ОАЭ.



Гулиев – воспитанник «Спартака». Ранее он играл в аренде за «Анжи» и «Ростов», затем ростовчане выкупили футболиста.



Аяз - воспитанник московского «Спартака». Заниматься футболом начал в пять лет в «ДЮСШ Спартак-2», а через год перешёл в «Спартак» в группу шестилетних футболистов. В 2013 году дебютировал в дублирующем составе «Спартака», провёл 38 матчей и забил 5 голов.