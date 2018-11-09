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Знаменитый КВНщик проведет финал региональной лиги в Ростове

Знаменитый КВНщик проведет финал региональной лиги в Ростове
Участник московской команды «Парапапарам» Сергей Оборин проведёт в Ростове финал Межрегиональной Донской лиги КВН. Шоу пройдёт 15 ноября.

Любимец публики Оборин не только выступит ведущим мероприятия, но и даст профессиональные советы юным весёлым и находчивым.

За кубок лиги будут сражаться шесть команд из Ростовской и Астраханской областей, а также из Ставрополя и Дагестана.

Сергей Оборин выступает в команде «Парапапарам» МГИМО. В 2009 году команда стала чемпионом в Премьер-лиге. Участники делают остроумные пародии на известных российских политиков, артистов и телеведущих.

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