Знаменитый КВНщик проведет финал региональной лиги в Ростове



Участник московской команды «Парапапарам» Сергей Оборин проведёт в Ростове финал Межрегиональной Донской лиги КВН. Шоу пройдёт 15 ноября.



Любимец публики Оборин не только выступит ведущим мероприятия, но и даст профессиональные советы юным весёлым и находчивым.



За кубок лиги будут сражаться шесть команд из Ростовской и Астраханской областей, а также из Ставрополя и Дагестана.



Сергей Оборин выступает в команде «Парапапарам» МГИМО. В 2009 году команда стала чемпионом в Премьер-лиге. Участники делают остроумные пародии на известных российских политиков, артистов и телеведущих.