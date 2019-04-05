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Известный КВНщик станет ведущим Донской лиги

Известный КВНщик станет ведущим Донской лиги
Денис Дорохов, известный КВНщик из команды «Камызяки», станет ведущим 1/8 финала Донской лиги КВН. Игры будут проходить с 8 по 9 апреля.

В Ростове выступят 22 команды не только из донского региона, но и из других городов страны. В лиге примут участие сборные из Волгограда, Липецка, Невинномысска. Из-за большого числа участников, выступления разделили на два дня.

Добавим, что кроме участия в команде КВН «Сборная Камызякского края» Денис Дорохов известен по съёмкам в шоу «Однажды в России».

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