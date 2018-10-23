Жителям Ростовской области предлагают обменять мелочь на банкноты



Фото: Topnonoje.ru

В Ростовской области стартовала акция Банка России. Дончанам предлагают без комиссии обменять накопившуюся мелочь на банкноты.



Участники акции также могут получить памятные 25-рублевые монеты, посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года, и 10-рублевые монеты с символикой Всемирной Зимней универсиады 2019 года в Красноярске.



С начала 2018 года акция проводится в третий раз. В ней примут участие 18 коммерческих банков Ростовской области. До конца ноября обменять мелочь можно в Ростове, Аксае, Батайске, Таганроге, Волгодонске, Новочеркасске, Шахтах и Каменске-Шахтинском.