Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Жителям Ростовской области предлагают обменять мелочь на банкноты

Жителям Ростовской области предлагают обменять мелочь на банкноты
Фото: Topnonoje.ru
В Ростовской области стартовала акция Банка России. Дончанам предлагают без комиссии обменять накопившуюся мелочь на банкноты.

Участники акции также могут получить памятные 25-рублевые монеты, посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года, и 10-рублевые монеты с символикой Всемирной Зимней универсиады 2019 года в Красноярске.

С начала 2018 года акция проводится в третий раз. В ней примут участие 18 коммерческих банков Ростовской области. До конца ноября обменять мелочь можно в Ростове, Аксае, Батайске, Таганроге, Волгодонске, Новочеркасске, Шахтах и Каменске-Шахтинском.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.