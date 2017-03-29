Жителя Ставропольского края, подозреваемого в убийстве, задержали на Дону





В Ростовской области задержан житель Ставрополья, подозреваемый в родном городе Георгиевске в совершении убийства.



В апреле 2016 года 49-летний Вадим Филатов пришёл в гараж к 37-летнему жителю Георгиевска. По предварительным данным, он требовал вернуть деньги. Выбивая долг, мужчина до смерти избил владельца гаража. Тело своей жертвы преступник спрятал, после чего скрылся. Когда о случившемся стало известно, Филатов был объявлен в федеральный розыск.



Около года понадобилось полицейским, чтобы найти подозреваемого в убийстве. На его след правоохранители напали в Ростовской области. Филатов собирался спрятаться на территории Украины. Однако его планам помешали. Выследив мужчину, сотрудники МВД Ставропольского края вместе с местными коллегами и донскими пограничниками задержали его при попытке пересечь границу в городе Донецке. Операция по поимке подозреваемого в убийстве проходила при содействии «Центра содействия государству в противодействии экстремистской деятельности». Сотрудники центра помогли найти Филатова, скрывавшегося в Ростовской области, и задержать его.