Жителя Ростовской области осудили почти на три года за кражу банки кофе



Гуковский городской суд Ростовской области вынес приговор мужчине, который украл банку кофе. Киценко обвиняли в совершении преступления по статье «Грабеж».



Суд установил, что 12 апреля около 19 часов Киценко наведался в один из магазинов Гуково. Там он выбрал кофе за 322 рубля, после чего покинул помещение и скрылся с места происшествия.



Вскоре мужчина сам рассказал о преступлении сотрудникам полиции. Оказалось, что раннее он отбывал наказание за кражу и грабеж.



Суд признал Киценко виновным. С учетом прошлой судимости его приговорили к двум годам и десяти месяцам лишения свободы.