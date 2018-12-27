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Жителя Ростовской области осудили почти на три года за кражу банки кофе

Жителя Ростовской области осудили почти на три года за кражу банки кофе
Гуковский городской суд Ростовской области вынес приговор мужчине, который украл банку кофе. Киценко обвиняли в совершении преступления по статье «Грабеж».

Суд установил, что 12 апреля около 19 часов Киценко наведался в один из магазинов Гуково. Там он выбрал кофе за 322 рубля, после чего покинул помещение и скрылся с места происшествия.

Вскоре мужчина сам рассказал о преступлении сотрудникам полиции. Оказалось, что раннее он отбывал наказание за кражу и грабеж.

Суд признал Киценко виновным. С учетом прошлой судимости его приговорили к двум годам и десяти месяцам лишения свободы.

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