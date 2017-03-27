Жительница Ростова заставляла свою 5-летнюю дочь забирать «закладки»





В Ростове-на-Дону молодая мать заставляла свою 5-летнюю дочку забирать «закладки». Малышка приносила наркозависимой «синтетику» в кармане своей курточки.



Полицейские заметили женщину в ростовском порту, когда она попросила ребёнка забрать пакетик с наркотиками в указанном ей месте. Оперативники нашли у ребенка 0,77 грамма N-метилэфедрона, а после - задержали её 26-летнюю родительницу.

- Во время обыска в доме подозреваемой служебная собака обнаружила еще 2,5 грамма запрещенного вещества, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО.



В отношении задержанной возбудили уголовные дела по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, совершенное родителями». Нерадивой матери грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.



Известно, что ростовчанка нигде не работала и была неоднократно судимая.