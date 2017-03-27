Авторизация

Регистрация
  • USD 57.02
  • EUR 61.53
Новости

Общество

0

Жительница Ростова заставляла свою 5-летнюю дочь забирать «закладки»

Жительница Ростова заставляла свою 5-летнюю дочь забирать «закладки»

В Ростове-на-Дону молодая мать заставляла свою 5-летнюю дочку забирать «закладки». Малышка приносила наркозависимой «синтетику» в кармане своей курточки.

Полицейские заметили женщину в ростовском порту, когда она попросила ребёнка забрать пакетик с наркотиками в указанном ей месте. Оперативники нашли у ребенка 0,77 грамма N-метилэфедрона, а после - задержали её 26-летнюю родительницу.
- Во время обыска в доме подозреваемой служебная собака обнаружила еще 2,5 грамма запрещенного вещества, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО.

В отношении задержанной возбудили уголовные дела по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, совершенное родителями». Нерадивой матери грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

Известно, что ростовчанка нигде не работала и была неоднократно судимая.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!