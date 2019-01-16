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Жильцов дома в Шахтах, где произошёл взрыв, могут переселить в общежития

Жильцов дома в Шахтах, где произошёл взрыв, могут переселить в общежития
В Шахтах специалисты продолжают обследование многоквартирного дома на улице Хабарова, где произошёл взрыв.

По словам жильцов многоэтажки, если здание признают непригодным для дальнейшего проживания, им могут расселить в общежития.
- Нам говорят, что у города нет денег на новое жилье, – рассказала жительница из 3-го подъезда. - Нас могут расселить в имеющийся маневренный фонд – а это общежития в дальних поселках – Фрунзе, Майский.

Вечером 17 января жильцов дома пустили в свои квартиры на несколько минут - забрать самые необходимые вещи и документы, пишет DonDay.ru Шахты. Многие хотели забрать небольшую бытовую технику – микроволновки, компьютеры, телевизоры, но на это не дали времени.

Как рассказал один из жильцов, он смог забрать только то, что удалось «унести на себе».
- Помочь было никому, даже за деньги люди боятся заходить в этот дом: «мы не самоубийцы в ваш подъезд заходить», говорят, - добавил мужчина.

Дальнейшая судьба девятиэтажки станет известна только после завершения обследования конструкций. Процедура может занять ещё порядка недели. Сейчас эвакуированные шахтинцы живут у родственников или друзей, около 30 человек размещены в гостинице.

Напомним, взрыв бытового газа произошёл на девятом этаже дома № 16 по улице Хабарова утром 14 января. В результате ЧП погибли пять человек, двое, в том числе двухлетняя девочка, пострадали. Семь человек были извлечены из под завалов.

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