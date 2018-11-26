Воспитанница Азовского соццентра спасла из пожара четырёх детей



В Азовском центре помощи детям уже два месяца находится 15-летняя Кристина Гришкова. Она вместе со своим 13-летним братом Никитой оказалась в сложной жизненной ситуации — папы у ребят нет, а мама осуждена за воровство.



Через несколько дней после того, как дети поступили в центр, один из педагогов заметил на полке Кристины несколько дипломов. Вчитавшись, женщина увидела, что документы выданы за отвагу и за мужество при пожаре.

Расспросив девочку, сотрудники центра узнали её невероятную историю.



В 2016 году она вместе с братом и мамой жила в посёлке Логвиновский Сальского района. Однажды соседка попросила Кристину посидеть с её четырьмя маленькими детьми, пока она сходит проведать маму.



Девушка закрыла ребят дома и ушла. Дети сначала смотрели мультики по новому телевизору, а потом стали громко слушать музыку. Неожиданно в комнату забежала одна из маленьких девочек и стала рыдать. Когда Кристина спросила, что случилось, она стала тыкать куда-то пальцем и говорить «Иди туда, иди туда». Оказалось, что в одной из комнат произошло короткое замыкание и начался пожар.



- Сначала я, конечно, испугалась и какое-то время просто стояла. Потом увидела, что огонь добрался до газовых баллонов и поняла, что в доме оставаться нельзя. Единственная мысль была «нужно срочно выбираться», - вспоминает Кристина.



Девочка кинулась к входной двери, но она оказалась заперта. Тогда стала судорожно дёргать окна. Но их старые рамы были давно замазаны краской — не откроешь. Наконец, одна форточка поддалась. Кристина вылезла через неё и стала вытаскивать детей. Самый старший, девятилетний Серёжа, подавал ей малышей. Выбравшись из здания, дети перелезли через забор на улицу.

Как только мы отошли от дома, в нём взорвались газовые баллоны. Огонь стал перекидываться на соседние крыши.



Минут через 40 приехали пожарные. Когда они потушили пламя, пришла мама спасённых детей. Самому младшему было три годика.

Кристина вспоминает, что их улица всегда было многолюдна. Но, по закону подлости, когда с забора горящего дома спрыгнули пять испуганных детей, там не было ни одного человека.



Члены семьи и соседи быстро разнесли весть о героическом поступке Кристины. Её два раза вызывали на награждение в Москву, ещё два раза — в Ростов. Она удостоена медалям «За отвагу» и «За мужество во время пожара».







На руках девочки видно шрамы от серьёзных ожогов. На вопрос, доставили ли её в больницу после пожара, она ответила отрицательно. И рассказала, что тот пожар — не первый в её жизни. В возрасте семи лет она пережила ещё одно ЧП. Они с братом Никитой были дома одни. Тогда у них проходил ремонт, и родители наняли рабочего. Мужчина напился и устроил поджог. Из-за ремонта мебель была замотана плёнкой, чтобы её случайно не повредили. Когда начался пожар, плёнка стала плавиться из-за высокой температуры. Пока люди выбивали дверь комнаты, где находились дети, она залила девочке руки. Ожоги после того случая остались с ней на всю жизнь.



Педагоги рассказывают, что Кристина никому не говорит про пожар, который сделал её героем.

- Меня никто не спрашивал, я и не рассказывала. Что я, буду каждому встречному говорить: «А вы знаете, меня награждали»?



По словам сотрудников, Кристина с Никитой поступили с плохими рекомендациями. Дети в штыки восприняли то, что их поместили в Центр помощи. Они даже пытались сбежать.







Однако, мастерство педагогов помогло направить их энергию в положительное русло. Сейчас ребята хорошо учатся, занимаются спортом, вышиванием, пением и уже строят планы на будущее. Никита хочет стать гражданским лётчиком. Когда он был маленький, дедушка катал его на «кукурузнике». Тогда мальчик и понял, кем хочет быть, когда вырастет.



Кристина же хочет стать спасателем. Или парикмахером.

