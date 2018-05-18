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Во время раскопок в Ростовской области обнаружили останки трех девушек

Во время раскопок в Ростовской области обнаружили останки трех девушек
При раскопках братской могилы в Новочеркасске нашли останки трех молодых девушек. Об этом сообщили в поисковом отряде «Миус-фронт».

Скорее всего, погибшие были медсестрами, так как в месте захоронения в годы войны был военный госпиталь. Тогда юные девушки помогали солдатам спасаться от авианалета немецких асов Люфтваффе. Немцы не жалели сил и били даже по тем зданиям, где были красные кресты на крышах.

- Находя каждого солдата, приходится видеть те раны, от которых он погиб, и думать о тех, кто не дождался его с той войны, - рассказали в объединении. - Теперь нам предстоят экспертная работа, ДНК-экспертизы, поиск родных и, конечно, подготовка к торжественному захоронению.

Всего во время раскопок с 19 мая было найдено более 50 останков солдат.

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