Владелец разбитого автомехаником «Порше Каррера» заключил мировое соглашение с дилерским центром





Владелец разбитого автомехаником «Порше Каррера» заключил мировое соглашение с дилерским центром. 9 июня Михаил Кобяцкий и представители «Гедона» подписали документы, по которым ростовчанин получит автомобиль аналогичной марки с пробегом 3 тысячи километров.



Спорткар, предложенный в качестве замены разбитого, использовался как выставочный образец, сообщает DonDay. Сам владелец признаётся: рад, что дело не дошло до суда.



Отметим, что нашумевшая история произошла больше трёх недель назад. За её развязкой следили тысячи ростовчан. Механик автосалона разбил элитную иномарку стоимостью 13 млн руб., которую владелец оставил на техобслуживание. 18 мая молодой человек сел за руль «Порше» клиента и выехал на Аксайский проспект, где на большой скорости врезался в «Хонду Аккорд». Дорогостоящий автомобиль превратился в груду металла.



Несмотря на состояние машины, официальный дилер сначала предложил отремонтировать её и вернуть хозяину. И только после того, как история получила огласку, автосалон всё-таки предложил заменить иномарку на другую.



Кроме того, представители салона пытались объявить виновником ДТП водителя «Хонды» Сергея Серого. Однако 5 июня дознаватель ГИБДД в присутствии участников аварии оформил протокол, согласно которому виновником ДТП является механик автосалона «Гедон», управлявший в тот момент «Порше».



