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В Таганроге осудили бухгалтера двух детских садов, укравшую почти 5 млн рублей

В Таганроге осудили бухгалтера двух детских садов, укравшую почти 5 млн рублей
В Таганроге осудили главного бухгалтера двух детских садов, укравшую почти 5 миллионов рублей. Ее обвиняли в совершении преступлений по статье «Мошенничество».

Макеева работала главным бухгалтером детских садов № 12 и № 51. С 29 апреля 2016 года по 27 марта 2018 года женщина под видом зарплаты отправляла себе на банковские карты деньги с лицевых счетов учреждений. Таким способом злоумышленница украла 4 865 790 рублей.

- В Таганрогском районном суде признали Макееву виновной в совершении преступлений по статье «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе суда. - Она приговорена к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

В зале суда Макееву взяли под стражу. Приговор в отношении женщины еще не вступил в законную силу.

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