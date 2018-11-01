В социальном центре Азова воспитывают и детей, и педагогов



В Азовский центр помощи детям за опытом приезжают педагоги со всей страны. Директор и сотрудники разрабатывают методики по социализации детей, формированию их жизнестойкости, принятию рисков. Здесь работает педагогическая школа, которая взращивает отличных специалистов. Они, в свою очередь, делятся опытом с другими учреждениями.



Выпускники центра успешно поступают в высшие учебные заведения, создают счастливые семьи. Кто-то возвращается в центр в качестве педагога, кто-то работает в благотворительных организациях и помогает нуждающимся.



Руководитель центра Елена Байер сама выросла в детском доме. Она прошла путь от сложной сиротской жизни до доктора наук, директора такого учреждения и председателя регионального общественного движения «Матери России». Елена работает над тем, чтобы создавать комфортные условия не только для детей, но и для педагогов.



- Внутри коллектива педагоги сами должны быть настроены на самосовершенствование. Мы берем обычного молодого сотрудника и ведем вверх. За интересным, целеустремленным и инициативным педагогом дети сами пойдут.



У Елены Александровны отличные отношения с детьми. Проходя по коридорам центра, она успевает поболтать с ребятами. К ней подбежала девочка со словами: «Елена Александровна, вы меня не поругаете? Я покрасила волосы». Та ответила: «Ой, какая красота» и обняла девочку.



Стены центра украшены поделками и фотографиями, которые ребята делают сами. Для детей здесь работают кабинет психолога и библиотека с более чем 10 000 документов.

- Дети приходят часто, читать мотивируем, есть у нас свои педагогические секреты, - с улыбкой рассказывает работник библиотеки.



Спальни рассчитаны на двух-трех человек. Если в центр попали брат с сестрой, то их не расселяют по разным комнатам, а селят вместе.



Помимо работы с детьми, центр занимается подготовкой родителей к усыновлению или опекунству. Сейчас по закону семья не может принять ребенка, не имея сертификата о прохождении специальных курсов.



Также центр временно принимает детей, если у их родителей возникают какие-либо проблемы. Например, была в центре девочка из хорошей благополучной семьи. Случилось так, что отец ее был полгода в плавании, а мать попала в больницу. Девочка жила четыре месяца в центре, по выходным навещала маму в больнице.



Практически все воспитанники Азовского центра поступают в вузы. Педагоги поддерживают их во время сдачи экзаменов и даже ездят на присягу к тем, кто поступает в военные академии.

- У нас воспитывалась девочка Настя. Училась в школе на тройки и четверки. Но неожиданно решила поступать в Москву, - вспоминает Мария Залужная, замдиректора по научно-методической работе. - Она начала много читать, взялась за учебу. Настя сделала себе плакат, на котором визуализировала все свои мечты. Там все было связано с Москвой. Когда она училась в 11-м классе, к нам обратились из благотворительного фонда и сказали, что готовы помочь одному человеку поступить в Москву. Настя решила, что хочет поступать в юридическую академию. Мы с ней поехали сдавать экзамены. Пока она сдавала, я сидела в парке на скамеечке и смотрела на фонтан. Не могла от него оторваться, потому что он мне казался жутко знакомым. Потом я вспомнила, что фотография этого фонтана была у Насти приклеена на ее плакат.



Сейчас Настя уже окончила академию. Она вышла замуж и является директором благотворительного фонда в Москве, который помогает ребятам в трудных жизненных ситуациях по всей стране.



Мария отмечает, что ни один из выпускников не оставил своих детей. Центр отслеживает судьбы своих воспитанников. Сопровождение снимается только тогда, когда человек полностью социализировался, получил квартиру в собственность, нашел работу и завел семью. Но это только формально, на практике же сотрудники сопровождают их всю жизнь, как родители своих собственных детей.