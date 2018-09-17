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В СИЗО Ростовской области пытались передать телефоны в губке и повидле

В СИЗО Ростовской области пытались передать телефоны в губке и повидле
В Ростове и Таганроге заключенным в СИЗО пытались передать мобильные телефоны в посылках.

Сотрудники СИЗО-5 в Ростове досматривали посылку для осужденного по статье «Дача взятки». Среди губок для мыться посуды они обнаружили мобильный телефон и зарядное устройство.

В СИЗО-2 в Таганроге обвиняемому по статье «Хранение, употребление и изготовление наркотиков» пытались передать телефон в банке с повидлом.
- По данным фактам проводится проверка, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области.

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