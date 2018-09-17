В СИЗО Ростовской области пытались передать телефоны в губке и повидле



В Ростове и Таганроге заключенным в СИЗО пытались передать мобильные телефоны в посылках.



Сотрудники СИЗО-5 в Ростове досматривали посылку для осужденного по статье «Дача взятки». Среди губок для мыться посуды они обнаружили мобильный телефон и зарядное устройство.



В СИЗО-2 в Таганроге обвиняемому по статье «Хранение, употребление и изготовление наркотиков» пытались передать телефон в банке с повидлом.

- По данным фактам проводится проверка, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области.