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В Ростовской области запретили охоту вблизи границы с Украиной

В Ростовской области запретили охоту вблизи границы с Украиной
Фото: Ooobelka.ru
В Ростовской области ввели запрет на охоту в приграничных районах. Ограничения вводят на пять лет – с 1 марта 2019 года до 1 марта 2024 года.

Охотиться запрещается в пределах трехкилометровой полосы, проходящей вдоль государственной границы по территории Ростовской области. Запрет вводится на территории 26 охотничьих угодий, расположенных от Неклиновского до Чертковского районов.

Ограничения не распространяются на охоту в целях регулирования численности диких животных. Ранее Министерство природы Ростовской области утвердило лимит на отстрел волков и шакалов в 2019 году.

С чем связано введение запрета, не уточняется. Не исключено, что эти меры принимаются, чтобы исключить случаи, когда люди с оружием проникают в Ростовскую область с территории Донбасса под видом охотников.

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