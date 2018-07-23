В Ростовской области из-за выявленного на «Евродоне» птичьего гриппа введен карантин





На Дону из-за выявленного на птицефабрике «Евродон» на территории Октябрьского района введен карантин.



Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Ростовской области.



Согласно постановлению, вводятся ограничения на оборот птицы. Кроме того временно будет снижена продажа продуктов птицеводства: мяса, яиц, а так же кормов и кормовых добавок.



Управлению ветеринарии Ростовской области поручено разработать план мероприятий по ликвидации гриппа птиц.



Ранее аналогичное заболевания было обнаружено на АО «Птицефабрика Белокалитвинская».



В Октябрьском районе карантин уже вводился весной-летом 2017 года из-за эпидемии на «Птицефабрике Маркинской».