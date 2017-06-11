Авторизация

Регистрация
  • USD 56.91
  • EUR 63.77
Новости

Общество

0

В Ростовской области 23 человека заболели Крымской геморрагической лихорадкой

В Ростовской области 23 человека заболели Крымской геморрагической лихорадкой

В Ростовской области 23 человека заболели Крымской геморрагической лихорадкой после укусов клещей.

Случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах региона: в Заветинском районе – 4 случая, в Целинском, Сальском, Ремонтненском – по 3 случая, в Каменске-Шахтинском, Дубовском районе – 2 случая, в городах Новошахтинске, Ростове-на-Дону, Б. Калитве, в посёлках Песчанокопском, Пролетарском и в Зимовниковском районе – по 1 случаю.

В настоящее время с укусами клещей в инфекционных стационарах находятся 34 человека. Всего по состоянию на 9 июня в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей обратились 3 752 человека, в том числе 1 249 детей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.