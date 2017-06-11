В Ростовской области 23 человека заболели Крымской геморрагической лихорадкой





В Ростовской области 23 человека заболели Крымской геморрагической лихорадкой после укусов клещей.



Случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах региона: в Заветинском районе – 4 случая, в Целинском, Сальском, Ремонтненском – по 3 случая, в Каменске-Шахтинском, Дубовском районе – 2 случая, в городах Новошахтинске, Ростове-на-Дону, Б. Калитве, в посёлках Песчанокопском, Пролетарском и в Зимовниковском районе – по 1 случаю.



В настоящее время с укусами клещей в инфекционных стационарах находятся 34 человека. Всего по состоянию на 9 июня в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей обратились 3 752 человека, в том числе 1 249 детей.