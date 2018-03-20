В ростовской больнице во время ЧМ откроют вытрезвитель для болельщиков



Фото: Sputnik-georgia.ru



В Ростове во время чемпионата мира по футболу, который пройдет с июня по июль этого года, откроют вытрезвитель для болельщиков. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ростовской области Андрей Ерошенко.



Учреждение появится на базе городской больницы № 4, расположенной в центре города, на Богатяновском спуске.

- Отделение создано для нахождения лиц, которые будут доставлены в состоянии опьянения, - пояснил замминистра. - Оно будет действовать во время чемпионата мира по футболу и сможет принять одновременно до 40 человек. Здесь им будет оказана медицинская помощь в соответствии с их состоянием.



В больнице также работают терапевтическое отделение и круглосуточный травматологический пункт. Во время мундиаля в городских больницах будут находиться волонтеры, владеющие иностранными языками.



Напомним, в Ростове пройдут четыре матча группового этапа и одна игра 1/8 финала.