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В ростовской больнице во время ЧМ откроют вытрезвитель для болельщиков

В ростовской больнице во время ЧМ откроют вытрезвитель для болельщиков
Фото: Sputnik-georgia.ru

В Ростове во время чемпионата мира по футболу, который пройдет с июня по июль этого года, откроют вытрезвитель для болельщиков. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ростовской области Андрей Ерошенко.

Учреждение появится на базе городской больницы № 4, расположенной в центре города, на Богатяновском спуске.
- Отделение создано для нахождения лиц, которые будут доставлены в состоянии опьянения, - пояснил замминистра. - Оно будет действовать во время чемпионата мира по футболу и сможет принять одновременно до 40 человек. Здесь им будет оказана медицинская помощь в соответствии с их состоянием.

В больнице также работают терапевтическое отделение и круглосуточный травматологический пункт. Во время мундиаля в городских больницах будут находиться волонтеры, владеющие иностранными языками.

Напомним, в Ростове пройдут четыре матча группового этапа и одна игра 1/8 финала.

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