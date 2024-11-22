В ходе СВО пропал танкист из Нижегородской области, служивший в Новочеркасске

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В ходе СВО пропал 47-летний боец, проходивший службу в Ростовской области. Больше месяца о местонахождении Сергея Журова (позывной «Морпех») неизвестно.Мужчина был призван на СВО из Нижегородской области. Его закрепили за воинской частью 91714. Сергей вошел в танковый полк.Последний раз боец связывался с родными 16 октября. Затем он ушел на задание, с которого не вернулся.Если вы знаете, где может находиться Сергей, сообщите в военкомат. Сотрудники передадут сведения его родным.