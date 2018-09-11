В Ростовском зоопарке у бурых капуцинов родился детеныш



В Ростовском зоопарке у бурых капуцинов родился детеныш. В конце августа у самца Изи и самки Нюши появился на свет малыш.



- Он еще не может самостоятельно ходить, - отметили в пресс-службе Ростовского зоопарка. - Детеныш все время проводит на спине у матери. Только спустя несколько месяцев малыш начнет передвигаться и есть взрослую пищу.



Отметим, в одном вольере Изя и Нюша живут около шести лет. Однако впервые у них появился детеныш только в 2016 году. Новорожденный капуцин стал их вторым малышом.



Увидеть семью капуцинов можно в Ростовском зоопарке ежедневно. Их вольер находится на аллее рядом со слоновником.