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В Ростовском зоопарке у бурых капуцинов родился детеныш

В Ростовском зоопарке у бурых капуцинов родился детеныш
В Ростовском зоопарке у бурых капуцинов родился детеныш. В конце августа у самца Изи и самки Нюши появился на свет малыш.

- Он еще не может самостоятельно ходить, - отметили в пресс-службе Ростовского зоопарка. - Детеныш все время проводит на спине у матери. Только спустя несколько месяцев малыш начнет передвигаться и есть взрослую пищу.

Отметим, в одном вольере Изя и Нюша живут около шести лет. Однако впервые у них появился детеныш только в 2016 году. Новорожденный капуцин стал их вторым малышом.

Увидеть семью капуцинов можно в Ростовском зоопарке ежедневно. Их вольер находится на аллее рядом со слоновником.

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