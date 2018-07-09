В Ростове закончили капремонт еще в двух аварийных домах



Ремонт еще двух многоквартирных аварийных домов закончился в Ростове. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Валерий Былков вместе с представителями подрядной организации проинспектировали ход капитального ремонта в центре донской столицы.



Первой остановкой стал дом № 73 по улице Социалистической. Кирпичная постройка была возведена в 1894 году в стиле «эклектики». Ранее там располагался доходный дом В.А. Павлова. Сейчас в доме 13 квартир, в которых проживают 16 человек.



В 2017 году было принято решение сделать в объекте исторического наследия капитальный ремонт. Были приведены в порядок внутридомовые системы теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения. В 2018 году отреставрировали и фасад здания. В оформлении был использован декор, характерный для эпохи классицизма. Симметрию дома подчеркивают две крайние раскреповки. Композиционный центр фасада выдавлен большой парадной дверью. Всего реставрация многоквартирного дома составила 8,6 миллионов рублей.

- Доходный дом Павлова - памятник гражданской архитектуры, поэтому капитальный ремонт фасада должен проходить максимально бережно, - отметил Валерий Былков. – При подборе цветовой гаммы фасада учитывались цветовые решения прошлых лет. Для этого архитекторы отыскали из архива старые фото дома, чтобы не нарушить историческую правду, а лишь придать дому свежий вид и привести в порядок все системы.







Второй точкой объезда стал многоквартирный дом № 52 по улице Станиславского. Чтобы провести там капитальный ремонт, требовалось привести в порядок документацию.



Как рассказал директор НКО «Фонд капитального ремонта» Владислав Крюков, в программу капремонта были внесены определенные коррективы.

- Ранее это были два отдельных дома под разными адресами. Поэтому были внесены определенные изменения в технические данные по объединению домов под одним адресом, - подчеркнул Владислав Крюков. – Это позволило нам усилить конструкцию грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций сразу двух домов. А затем были выполнены работы по капремонту фундамента, фасада и подвала.







Каждый год на капитальный ремонт из бюджета области и города выделяют около 150 миллионов. В первую очередь средства направляются на ремонт тех домов, которые исправно оплачивают коммунальные. Напомним, размер минимального взноса на капремонт в Ростовской области не менялся с 2016 года. Он составляет 7,17 рублей.