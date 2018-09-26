В Ростове прошла научная конференция, посвященная проблемам авиационной отрасли



На ежегодной научной конференции в Ростове обсудили актуальные вопросы авиационной отрасли.



Международная научно-практическая конференция «АвиаТранс – 2018» прошла 27-30 сентября в ростовском филиале МГТУ ГА. Там собрались более двух сотен специалистов гражданской авиации, а также представители лучших ВУЗов России и стран СНГ. Они обсудили актуальные аспекты развития воздушного транспорта.



Мероприятие является крупнейшим в своем направлении на Юге России. В этом году оно уже восьмой раз прошло в стенах Московского государственного технического университета гражданской авиации. Участники конференции подготовили доклады об актуальных проблемах авиации и о путях их решения.



В этот раз в конференции приняли участие представители практически всех авиационных предприятий Юга России, многие приехали из других городов и регионов. Технический директор авиакомпании «Аврора» в своей день рождения прилетел на конференцию из Юного-Сахалина.

В президиум конференции вошли Ректор МГТУ ГА, директор Ростовского филиала МГТУ ГА, Руководитель Южного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Владимир Исаев; Советник генерального директора, руководитель инновационного направления ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» Андрей Полозов-Яблонский; заместитель Южного транспортного прокурора Игорь Рахматуллин, заместитель Министра транспорта Ростовской области Сергей Ушаков и другие не менее уважаемые специалисты. В том числе из зарубежа.



Открыл конференцию директор Ростовского филиала МГТУ ГА, профессор Григорий Леонидович Акопов. Он рассказал об истории учебного заведения и обратил внимание присутствующих на то, что в этот раз на мероприятии присутствуют студенты-очники. Напомним, что в 2017 году Ректор МГТУ ГА поддержал ходатайство участников конференции «АвиаТранс-2017» о наборе студентов на очную форму обучения. В итоге, за 50 лет существования университета, в нем была впервые открыта очная форма обучения.



– Наша конференция стала уже традиционной, - сказал Григорий Акопов, приветствуя участников. – Мне очень приятно, что конференция стала регулярной и вызывает живой интерес у специалистов из многих ВУЗов и научных сообществ. В этом году конференция «АвиаТранс – 2018» приурочена к 95-летию гражданской авиации в России и 95-летию «Аэрофлота».



Помимо этого, директор подчеркнул значимость сотрудничества с другими учебными заведениями, профильными предприятиями, надзорными органами и органами государственной власти. В знак признательности Григорий Акопов вручил участникам конференции благодарственные письма.

Отдельно Григорий Леонидович поблагодарил ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии» за то, что оно всегда поддерживает научные инициативы университета и участвует в международных конференциях.



- В рамках конференции, проводимой МГТУ ГА, звучит множество интересных докладов, которые изобилуют инновационными идеями, - отметил советник гендиректора «Аэрофлота» Андрей Полозов-Яблонский. – У нас очень тесные связи с университетом гражданской авиации: это и исполнение научно-исследовательских работ, и подготовка персонала. МГТУ ГА — это основной поставщик кадров для «Аэрофлота».



Филиал МГТУ ГА в Ростове ежегодно выпускает квалифицированных специалистов в направлениях «Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов», «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования».

