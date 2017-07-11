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В Ростове пропала 66-летняя местная жительница

В Ростове пропала 66-летняя местная жительница

В Ростове пропала 66-летняя местная жительница Татьяна Волик.

Женщина ушла из своего дома в Кировском районе Ростова 8 июля. До сих пор о том, где она находится, ничего не известно.

Родственники ростовчанки обратились в полицию. В ГУ МВД Ростовской области сообщили, что фотография пропавшей с её приметами передана патрулирующим нарядам полиции.
- Рост женщины - около 160-165 сантиметров, чёрные волосы, короткая стрижка, - добавили в Донском главке. – В день исчезновения она была одета в серое платье в крапинку, на ногах - желтые босоножки.

Всех, кому что-либо известно о том, где находится Татьяна Волик или видел её, просят позвонить по телефонам: 8 (863) 249-23-66 или 02.

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