В Ростове пропала 66-летняя местная жительница





В Ростове пропала 66-летняя местная жительница Татьяна Волик.



Женщина ушла из своего дома в Кировском районе Ростова 8 июля. До сих пор о том, где она находится, ничего не известно.



Родственники ростовчанки обратились в полицию. В ГУ МВД Ростовской области сообщили, что фотография пропавшей с её приметами передана патрулирующим нарядам полиции.

- Рост женщины - около 160-165 сантиметров, чёрные волосы, короткая стрижка, - добавили в Донском главке. – В день исчезновения она была одета в серое платье в крапинку, на ногах - желтые босоножки.



Всех, кому что-либо известно о том, где находится Татьяна Волик или видел её, просят позвонить по телефонам: 8 (863) 249-23-66 или 02.