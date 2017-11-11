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В Ростове появится электробус за 37 млн рублей

В Ростове появится электробус за 37 млн рублей

В Ростове-на-Дону появится электробус за 37 млн рублей. Соответствующую заявку на сайте госзакупок разместил городской департамент транспорта. Стоимость контракта достигает 37 165 666 рублей. Деньги на электробус выделят из бюджетов региона и муниципалитета.

В техническом задании отмечается, что исполнитель предоставит транспорт вагонного типа, рассчитанный на 85 пассажиров. В электробусе должны быть два электрических двигателя и оборудование для перевозки инвалидов-колясочников. Также в новом транспорте будут антивандальные сиденья с нерегулируемой спинкой. Помимо этого, его оборудуют автоматической системой обнаружения пожара, звукового и светового оповещения с возможностью управления средствами пожаротушения в ручном режиме.

Заказчик указывает, что заряд электробуса от станции зарядки должна составлять не более 90 минут, а от трехфазной сети 380 В - не более пяти часов.

К слову, электробус планируют использовать как экскурсионный. Он будет ходить по улице Большой Садовой.

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