Авторизация

Регистрация


  • USD 57.83
  • EUR 70.71
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове ожидается теплая и ясная погода на следующей неделе

В Ростове ожидается теплая и ясная погода на следующей неделе
Ближайшая неделя порадует ростовчан теплом. С 9 по 15 апреля в донской столице температура воздуха продержится на уровне +16…+18 градусов.

С понедельника по четверг прогнозируется стабильная погода. Температура воздуха будет составлять +16…+18 градусов. При этом совершенно не ожидаются осадки, также не будет сильного ветра.

Начиная с пятницы, погода ухудшится. На улице будет пасмурно, а температура опустится до +11…+13 градусов. Вероятность осадков также увеличится.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.