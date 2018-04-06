В Ростове ожидается теплая и ясная погода на следующей неделе



Ближайшая неделя порадует ростовчан теплом. С 9 по 15 апреля в донской столице температура воздуха продержится на уровне +16…+18 градусов.



С понедельника по четверг прогнозируется стабильная погода. Температура воздуха будет составлять +16…+18 градусов. При этом совершенно не ожидаются осадки, также не будет сильного ветра.



Начиная с пятницы, погода ухудшится. На улице будет пасмурно, а температура опустится до +11…+13 градусов. Вероятность осадков также увеличится.