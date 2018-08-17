В Ростове определили лучших работников атомной промышленности страны



В «ДонЭкспоЦентре» 15 августа стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в комплексе капитального строительства атомной отрасли». В шестой раз в финале в Ростове-на-Дону выступили 300 специалистов с 60 предприятий.



С приветственным словом к специалистам выступил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Крупинин. Он рассказал, что донская столица стала площадкой для проведения финальных состязаний не просто так. В регионе производятся все основные виды электрогенерации общим объемом в шесть гигаватт. Однако самая мощная из них – атомная.



– Эта отрасль энергетики имеет большое значение для экономики страны. Но производство будет развиваться только при наличии высококвалифицированных кадров. Эти люди ответственны за успешную и надежную работу станций. Конкурс, который мы проводим, призван выработать высокие стандарты работы, – отметил Владимир Анатольевич.



Директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Геннадий Сахаров подчеркнул, что уровень соревнований и подготовка участников очень высоки.



Всего в конкурсе предусмотрено 15 номинаций. В этом году список пополнился еще и заданиями для специалистов по управлению проектами сооружения объектов использования атомной энергии. Сотрудники всех команд прошли испытания по проверке теоретических знаний и профессиональных навыков на практике. По словам директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Геннадия Сахарова, прежде чем попасть в финал, участники прошли сложные испытания.



– Три тысячи человек приняли участие в квалификационном отборе. Из них в следующий предварительный этап прошла только треть конкурсантов. Наконец, до финала добрались 300 лучших. Стоит отметить, что задания включили компетенции, которые по уровню превышают стандарты работы, – пояснил Геннадий Сахаров.



Особенностью конкурса стала интерактивность. Были предусмотрены дискуссии, заседания и интервью. Их участниками стали также руководители национальных объединений, строительных и производственных компаний. Владимир Крупинин считает, что такие мероприятия позволяют постоянно повышать компетентность сотрудников и таким образом справляться с современными вызовами отрасли.