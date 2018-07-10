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В Ростове нашли пропавшего 71-летнего пенсионера

В Ростове нашли пропавшего 71-летнего пенсионера
В Ростове нашли пропавшего 71-летнего пенсионера. Александр Жинкин вернулся домой 11 июля.

По словам дочери пропавшего, мужчине 6 июля стало плохо, и он вызвал скорую помощь. Медики госпитализировали мужчину, а через несколько часов отпустили. При этом у него не было с собой ни документов, ни денег. Родные узнали о том, что из больницы Александра отпустили, только на следующий день.

- Папу заметила на проспекте Нагибина прохожая, - рассказала Людмила. - Он дал ей номер жены брата. Женщина позвонила и рассказала, что отец нашелся.

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