В Ростове нашли пропавшего 71-летнего пенсионера



В Ростове нашли пропавшего 71-летнего пенсионера. Александр Жинкин вернулся домой 11 июля.



По словам дочери пропавшего, мужчине 6 июля стало плохо, и он вызвал скорую помощь. Медики госпитализировали мужчину, а через несколько часов отпустили. При этом у него не было с собой ни документов, ни денег. Родные узнали о том, что из больницы Александра отпустили, только на следующий день.



- Папу заметила на проспекте Нагибина прохожая, - рассказала Людмила. - Он дал ей номер жены брата. Женщина позвонила и рассказала, что отец нашелся.