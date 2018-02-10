В Ростове на улице Станиславского обнаружили участок каменной дороги 19 века





На улице Станиславского во время раскопок археологи обнаружили участок старой булыжной мостовой.

Дорога, вымощенная камнем, скрывалась под слоем земли и асфальта на участке между Богатяновским спуском и улицей Журавлева.

- Мостовая относится, предположительно, ко второй половине 19 века, когда в Ростове началось активное мощение улиц, - рассказал руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук. - То есть найденному участку дороги - порядка 150 лет.



11 февраля археологи расчистили участок мостовой длиной порядка 20 метров. Он находился на глубине около 60 сантиметров от тротуара. Ученые отмечают, что за время работ на улице Станиславского им впервые удалось зафиксировать фрагмент дороги с каменным покрытием более вековой давности.







Добавим, что укладка первых мостовых началась в Ростове в 1844 году, но тогда мостить начали всего два спуска к Дону. Громадный шаг вперед в деле мощения улиц город сделали при городском голове Андрее Матвеевиче Байкове, в 1860-е годы.



За первые 16 лет мостовых работ, с 1844-го по 1860 год, было израсходовано чуть более 7 000 рублей, а с момента вступления Байкова в должность работы развернулись так мощно, что всего за три года, с 1861-го по 1864-й, было замощено улиц на 42 828 рублей.







Финансирование мощения улиц осуществлялось за счет специального сбора, установленного 28 июня 1843 года: извозчики, привозившие в город товары, обязаны были в каждый свой приезд привозить еще один воз камня или песка. Этот натуральный сбор можно было заменить при желании денежной повинностью в размере 12 копеек серебром с каждой подводы.







Замощенную улицу Почтовую (так раньше называлась улица Станиславского) можно увидеть на открытках с изображением старого Ростова.